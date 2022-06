“Svolta” sui vincoli a Isola Sacra, Baccini: “Situazione peggiorata” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – “Il passaggio da R4 a R3 dei vincoli su Isola Sacra è un piccolo passo che non trova senso nelle dichiarazioni trionfalistiche che si ripetono ciclicamente nel periodo elettorale. Infatti, se analizziamo bene, non solo la Situazione non migliora, ma peggiora. E questo perché nei nuovi vincoli sono state incluse anche la vecchia aree bianche. Questo lo farò presente durante l’assemblea pubblica annunciata dal sindaco che non è mai voluto venuta a rispondere sulla questione in Consiglio comunale”. Così, in una nota, Mario Baccini, leader del centrodestra di Fiumicino, commenta il passaggio dei vincoli a Isola Sacra (leggi qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – “Il passaggio da R4 a R3 deisuè un piccolo passo che non trova senso nelle dichiarazioni trionfalistiche che si ripetono ciclicamente nel periodo elettorale. Infatti, se analizziamo bene, non solo lanon migliora, ma peggiora. E questo perché nei nuovisono state incluse anche la vecchia aree bianche. Questo lo farò presente durante l’assemblea pubblica annunciata dal sindaco che non è mai voluto venuta a rispondere sulla questione in Consiglio comunale”. Così, in una nota, Mario, leader del centrodestra di Fiumicino, commenta il passaggio dei(leggi qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE ...

