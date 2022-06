Sviluppo | tradizioni e territorio | ‘La Fortezza’ guarda al futuro con i vini della nuova linea ‘Verso’ – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Sguardo al, sapienza enologica, spirito di iniziativa e rispettotradizione. Sono questi gli ingredienti principali che hanno portato alla nascita di, lade ‘Lapresentata ieri presso il ristorante My Secret a Napoli. Quattro prodotti di eccellenza il bianco Suarè, generato da Fiano, Greco e Aglianicoficato in bianco con un leggero passaggio in legno che ne fanno un vino strutturato, corposo con un sentore spiccatamente minerale e salino; il rosso Truman, una fusione di Aglianico, Piedirosso e Camaiola per un risultato pieno, elegante e avvolgente e i due spumanti Tremièn, realizzato con uve di Fiano, Falanghina e Aglianicoficato in bianco e Ussiè, il rosé ...