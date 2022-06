Svezia-Italia under 21 domani in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto pronto per Svezia-Italia under 21, match valido per la fase di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Fischio d’inizio domani giovedì 9 giugno alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con una diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto pronto per21, match valido per la fase di qualificazione ai prossimidi categoria. Fischio d’iniziogiovedì 9 giugno alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con una diretta testuale. SportFace.

Advertising

ComitelPartners : Primo giorno di ITW outdoor per la Regione Marche: i tour operator provenienti da Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Sv… - Emma20333829 : RT @MatrateArgo: Perchè gli stati che vogliono entrare nella Nato come Svezia e Finlandia e nella UE come la Georgia mandano i loro leader… - StadioSport : Under 21, Dove vedere Svezia-Italia in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 9-6-2022: Dove vedere… - g_natalizia : ???????????? La richiesta di adesione #NATO di Finlandia e Svezia fornisce alla Turchia l'opportunità di riguadagnare pes… -