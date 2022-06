Stranger Things | rivelato un dettaglio importante dell’ultima stagione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) I fratelli Duffer svelano unsuccoso relativo alla quinta ed ultimadi, ma non hanno ancora ben chiaro quando uscirà, considerando che stanno ancora lavorando agli ultimi episodi della quarta. Quando la quintadiandrà in onda sui piccoli schermi di Netflix, inserirà uncambiamento ai fini della trama già confermato dai Duffer Brothers. La quarta– quella attualmente in onda – è stata divisa in due blocchi. Il primo, già uscito a maggio, è seguito dal secondo, che debutterà in streaming a luglio. Una scelta studiata da parte di Netflix, causata dall’estrema corposità degli episodi della quarta...

...volta la narrazione subirà un salto in avanti per essere più credibile agli occhi degli spettatori Mentre milioni di spettatori aspettano di vedere gli episodi del Volume due di4 ...1 ora fa Il produttore cinematografico, nonché uno dei vertici di Netflix , Peter Friedlander ha affermato che la quinta e ultima stagione disi atterrà all'usuale formato di rilascio: mentre il quarto capitolo della serie TV è stato rilasciato in due parti, il gran finale tornerà al formato originale rilasciando tutti gli ...Gli attori di Stranger Things hanno triplicato i loro guadagni dalla prima serie ad oggi: i loro compensi per la quarta serie sono da capogiro ...Grazie a una scena clou di Stranger Things 4, la canzone Running Up That Hill ha suscitato un fenomeno virale e riportato in cima alle classifiche la popstar britannica Kate Bush. Quando, nell'estate ...