Stop auto benzina e diesel dal 2035, in Italia a rischio 70mila posti (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – La decisione è presa, le auto a benzina e diesel non potranno più essere vendute dal 2035. Fra tredici anni il mercato europeo sarà completamente migrato verso mezzi a zero emissioni, elettrici o a idrogeno. La proposta della Commissione europea, accolta oggi dall’Europarlamento, prevede di ridurre le emissioni medie delle auto nuove del 55% entro il 2030 e del 100% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2021. Se l’obiettivo è ambizioso sul piano della transizione ecologica, diventa particolarmente sfidante sul piano economico e sociale. La svolta approvata dall’Europarlamento avrà conseguenze per tutto il settore automotive e, in particolare, per l’industria che dovrà accelerare i tempi della sua transizione. E che è già alle prese con gli effetti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – La decisione è presa, lenon potranno più essere vendute dal. Fra tredici anni il mercato europeo sarà completamente migrato verso mezzi a zero emissioni, elettrici o a idrogeno. La proposta della Commissione europea, accolta oggi dall’Europarlamento, prevede di ridurre le emissioni medie dellenuove del 55% entro il 2030 e del 100% entro il, rispetto ai livelli del 2021. Se l’obiettivo è ambizioso sul piano della transizione ecologica, diventa particolarmente sfidante sul piano economico e sociale. La svolta approvata dall’Europarlamento avrà conseguenze per tutto il settoremotive e, in particolare, per l’industria che dovrà accelerare i tempi della sua transizione. E che è già alle prese con gli effetti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - Antonio_Tajani : Perché il @pdnetwork non vota al Parlamento europeo l’emendamento del @EPPGroup che propone di ridurre dal 100 % al… - Agenzia_Ansa : L'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina… - guastatore1 : Diamo l’estremo saluto a buona parte dei produttori di auto europei. - matteoantoci : RT @dottorbarbieri: ?? Ue ????, via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. Con 339 voti a favore, 249 c… -