Stop auto benzina e diesel da 2035, ok Parlamento Ue (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue di rendere obbligatoria entro il 2035 l'immissione sul mercato Ue di auto nuove a zero emissioni e il divieto quindi della vendita dei motori a combustione interna. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - Antonio_Tajani : Perché il @pdnetwork non vota al Parlamento europeo l’emendamento del @EPPGroup che propone di ridurre dal 100 % al… - Agenzia_Ansa : Stop alle auto a benzina, scontro in Europa #ANSA - markmuscas : RT @dottorbarbieri: ?? Ue ????, via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. Con 339 voti a favore, 249 c… - GiancarloDeRisi : Stop alla vendita di auto benzina-diesel-gpl dal 2035. L'allarme di Giorda: 'Sono 70.000 i posti di lavoro a rischi… -