Stop auto benzina e diesel da 2035 | ok Parlamento Ue

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue di rendere obbligatoria entro il 2035 l'immissione sul mercato Ue di auto nuove a zero emissioni e il divieto quindi della vendita dei motori a combustione interna. Salvini Lo Stop alla vendita delle auto diesel e benzina dal 2035 deciso dalla Ue è "una follia assoluta. Un regalo alla Cina, un disastro per milioni di lavoratori italiani ed europei". Così Matteo Salvini, sui suoi canali social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

