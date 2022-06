Stilista trovata impiccata a Milano: 6 anni all’ex compagno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Marco Venturi è stato assolto dall’accusa di omicidio volontario, ma è stato condannato per «morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking». La sorella di Carlotta Benusiglio: «Volevamo ridarle dignità e oggi questa cosa è stata fatta» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 giugno 2022) Marco Venturi è stato assolto dall’accusa di omicidio volontario, ma è stato condannato per «morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking». La sorella di Carlotta Benusiglio: «Volevamo ridarle dignità e oggi questa cosa è stata fatta»

