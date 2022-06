Stilista impiccata, il fidanzato condannato a 6 anni per 'morte come conseguenza di altro reato' (Di mercoledì 8 giugno 2022) È stato condannato a sei anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi , il 45enne fidanzato della Stilista Carlotta Denusiglio , trovata impiccata ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) È statoa seidi reclusione perdi, lesioni e stalking Marco Venturi , il 45ennedellaCarlotta Denusiglio , trovata...

