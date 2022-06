Stefano De Martino dal 9 giugno al cinema con Il giorno più bello (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo 10 anni di televisione Stefano De Martino è pronto a vedersi su uno schermo ancora più grande, al cinema. Domani 9 giugno 2022 esce il film Il giorno più bello. Non si sente attore ma ammette che è stato molto divertente, che tra un’attesa e l’altra nel camerino ha iniziato a capire i tempi del cinema, quelli del set, perché era abituato ovviamente ai ritmi frenetici della tv. Il giorno più bello è film di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna e con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Ed è Buccirosso che più di tutti ha fatto ridere Stefano De ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo 10 anni di televisioneDeè pronto a vedersi su uno schermo ancora più grande, al. Domani 92022 esce il film Ilpiù. Non si sente attore ma ammette che è stato molto divertente, che tra un’attesa e l’altra nel camerino ha iniziato a capire i tempi del, quelli del set, perché era abituato ovviamente ai ritmi frenetici della tv. Ilpiùè film di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello,De, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna e con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Ed è Buccirosso che più di tutti ha fatto ridereDe ...

