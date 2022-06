Star Wars: Alec Guinness nella serie tv grazie al deepfake | VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) Su Youtube è comparso un VIDEO intitolato “Ewan McGregor Replaced with Alec Guinness in the Star Wars Obi-Wan Kenobi series”, realizzato dal canale stryder HD. In parole povere, hanno “appiccicato” sul volto di Ewan McGregor quello di Alec Guinness, lo storico attore che ha interpretato per primo Obi-Wan Kenobi nella Trilogia Originale. Magia del deepfake, Leggi su starwarsnews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Su Youtube è comparso unintitolato “Ewan McGregor Replaced within theObi-Wan Kenobis”, realizzato dal canale stryder HD. In parole povere, hanno “appiccicato” sul volto di Ewan McGregor quello di, lo storico attore che ha interpretato per primo Obi-Wan KenobiTrilogia Originale. Magia del

Advertising

CardelliAc : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno ?? ...la classe dirigente della #Russia ha perso completamente il senso della realtà, deve essere fermata!… - Fantascienzacom : Vi raccontiamo il secondo giorno della? Star Wars Celebration ad Anaheim: Dalla nostra inviata in California France… - roberto2_lamela : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno ?? ...la classe dirigente della #Russia ha perso completamente il senso della realtà, deve essere fermata!… - starwarsnewsit : Star Wars: Laura Dern vuol tornare come Amilyn Holdo e spiega come - - Agricolturabio1 : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno ?? ...la classe dirigente della #Russia ha perso completamente il senso della realtà, deve essere fermata!… -