Stampa e palazzo | la sfida Salvini-Meloni e il salario minimo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Le polemiche nel centrodestra in vista delle Amministrative del 12 giugno e la direttiva europea sul. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera Voto nei Comuni, lite tra. Il capo leghista: FdI ci impedirà di vincere subito a Parma. La replica: visione strabica, consiglio prudenza. Il retroscena: la linea del leader preoccupa Giorgetti, Fedriga e Zaia, chiesto un incontro urgente. Governo: la capogruppo del M5s al Senato, Castellone: “Il 21 non vogliamo fare prove di forza in Parlamento. Ora un negoziato di pace”. la Repubblica Intervista al ministro del Lavoro, Orlando: “Entro l'estate una spinta ai salari bassi. Poi giù il cuneo fiscale”. Italia-Francia: Draghi e Macron visioni diverse sull'Ucraina in Ue, ...

LaSalario minimo, l'Europa dice sì. Ok alla direttiva che fissa i criteri per stipendi 'equi e adeguati'. Intesa anche sulle quote rosa per il 40% dei posti all'interno dei cda. Forza Italia ...Si riparte al Museo CivicoTraversa di Bra con il mitico laboratorio settimanale Un cartone al museo . Una settimana a ... che quest'anno sarà l'invenzione dellae per il quale è stata ... Ovada, svelata la facciata del palazzo simbolo, l’intervento dopo 40 anni di degrado AGI - Le polemiche nel centrodestra in vista delle Amministrative del 12 giugno e la direttiva europea sul salario minimo. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in ...La conferenza stampa si terrà domani, giovedì 9 giugno, alle ore 18:00 nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città ...