Sport e riscatto sociale: al via il "Mundianapoli" di Ferrara e Cannavaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parte domani a Napoli la settima edizione del Mundianapoli, il torneo di calcio giovanile promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con la scuola calcio Arci Uisp Scampia, finalizzato a promuovere lo Sport come risorsa educativa, di integrazione e riscatto sociale. L'iniziativa – riservata ai calciatori in erba, appartenenti alla categoria esordienti 1° anno nati nel 2010 – coinvolge vari quartieri della città di Napoli attraverso la partecipazione di 8 squadre distribuite in due gironi per l'adesione di circa 150 giovani atleti. Le squadre nella settima edizione che si contendono il titolo, ognuna di 8 giocatori, sono: Arci Scampia, SSC Napoli, Calcio Petrarca, Real Poggio, ASD Materdei, OBP Fuorigrotta, N.T.S. Giovanni, ed ...

