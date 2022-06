Spiavano la vita intima di ignari cittadini e vendevano a 20 euro ' dirette' da case o palestre

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Due distinte organizzazioni criminali che avevano in comune lo stesso obiettivo: violare i sistemi di videosorveglianza delle abitazioni private diinconsapevoli , o quelle, per esempio, dei ...

Spiavano la vita intima di centinaia di privati cittadini, bambini compresi, hackerando i sistemi di videosorveglianza installati nelle loro abitazioni, negli spogliatoi di piscine e palestre o negli studi medici per poi monetizzare attraverso transazioni in criptovalute e servendosi prima di quello che viene definito il "facebook russo", ossia il social network VKontakte, per poi passare su Telegram.