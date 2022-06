Spezia | Gotti nuovo tecnico | piace il ds doriano Osti

Advertising

sportface2016 : #Spezia, #Gotti sarà il nuovo allenatore: si attende solo che #ThiagoMotta rescinda il contratto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti - napolimagazine : SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti -

Loha scelto Lucacome allenatore per la prossima stagione. Il tecnico ex Udinese ha trovato l'accordo che lo legherà alla società ligure per un anno, con opzione di rinnovo per un'ulteriore ......Gastaldello è al centro di una sfida di mercato che coinvolge il club bresciano e lo. Entrambi lo vorrebbero come allenatore in seconda, al fianco rispettivamente di Pep Clotet e Luca. ...Lo Spezia si prepara ad accogliere Luca Gotti, scelto come nuovo tecnico per la stagione 2022-23. L'ex allenatore dell'Udinese prenderà il posto di Thiago Motta.Lo Spezia ha scelto Luca Gotti come allenatore per la prossima stagione. Il tecnico ex Udinese ha trovato l'accordo che lo legherà alla società ligure per un anno, con opzione di rinnovo per un'ulteri ...