Soleil Sorge | una vitruviana bollente all' Isola | micro bikini e perizoma | le immagini da bollino rosso | Guarda

Ospite speciale per alcuni giorni all'Isola dei famosi, Soleil Sorge è stata protagonista nella puntata di ieri sera 7 giugno di un "ritorno" da naufraga davvero bollente che ha di fatto oscurato la presenza degli altri naufraghi sulle spiagge bianche dell'Honduras. Prima il salto dall'elicottero, poi l'arrivo tra gli ex compagni di avventura. E infine la prova "dell'uomo vetruviano", un "must del reality show di Canale 5. La Sorge ha sfidato Luca Daffrè e, manco a dirlo, è stata lei a vincere la gara. Indossando un micro bikini con perizoma rosso, Soleil Sorge è salita sulla struttura girevole poi si è messa di spalle lasciando tutti a bocca aperta con il suo fisico - e il suo lato b -

