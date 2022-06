Sky – Renato Sanches – Milan | ecco quando potrà formalizzarsi l’acquisto | i dettagli sull’operazione

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) SKY– Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sual. Il centrocampista 24enne, nella scorsa stagione, ha segnato due gol e fornito cinque assist in 25 partite. Il portoghese rinforzerebbe il centrocampo, soprattutto dopo l’addio di Kessié. Di seguito tutti i. “Confermiamo cheè il più vicino a vestire la maglia del. L’accordo col giocatore è stato trovato, 3 milioni netti a stagione circa” Di Marzio spiegadefinirsi l’affare L’affare non è ancora concluso tra club, Di Marzio lo spiega: “Ci sono contatti continui con il Lille per definire tra ...