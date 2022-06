Skincare estate: quali prodotti e ingredienti NON usare (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se tra le tue abitudini c’è anche quella di fare una Skincare quotidianamente, questo articolo farà al caso tuo. Detersione, siero e creme sono importanti per la cura del viso ma vanno utilizzati con consapevolezza: da quando la moda della Skincare è arrivata anche in occidente nei negozi troviamo sempre più prodotti specifici con ingredienti particolari, ognuno con una funzione diversa ma attenzione! Non sempre viene specificato se all’interno ci sono elementi che non vanno d’accordo con l’esposizione al sole. I raggi UV possono rivelarsi molto pericolosi, vediamo insieme cosa andrebbe sospeso in estate e perché. Fotosensibile e fotosensibilizzante Questi due termini indicano rispettivamente la reazione del prodotto e del prodotto sulla pelle a seguito di esposizione solare. Ci sono ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se tra le tue abitudini c’è anche quella di fare unaquotidianamente, questo articolo farà al caso tuo. Detersione, siero e creme sono importanti per la cura del viso ma vanno utilizzati con consapevolezza: da quando la moda dellaè arrivata anche in occidente nei negozi troviamo sempre piùspecifici conparticolari, ognuno con una funzione diversa ma attenzione! Non sempre viene specificato se all’interno ci sono elementi che non vanno d’accordo con l’esposizione al sole. I raggi UV possono rivelarsi molto pericolosi, vediamo insieme cosa andrebbe sospeso ine perché. Fotosensibile e fotosensibilizzante Questi due termini indicano rispettivamente la reazione del prodotto e del prodotto sulla pelle a seguito di esposizione solare. Ci sono ...

Veralab_cinica : Ora che l’estate è alle porte diventa fondamentale aggiungere alla propria routine un siero antiossidante come il n… - VanityFairIt : Dai capelli alla skincare, passando per la cura del corpo. Prodotti mai più senza (non solo l'SPF) per aggiornare v… - VanityFairIt : Dai capelli alla skincare, passando per la cura del corpo. Prodotti mai più senza (non solo l'SPF) per aggiornare v… - ClioMakeUp : Quali cosmetici non si possono usare in estate nella skincare???Come individuarli? ?? -