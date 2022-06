Skateboard, il Campionato Italiano allo Spot di Ostia l’11 e 12 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ostia – Grande attesa allo skatepark The Spot di Ostia per la seconda e ultima tappa del Campionato Italiano di Skateboard specialità Park. l’11 e il 12 giugno ci sarà da divertirsi ed emozionarsi, tra musica e acrobazie. The Spot, che ha da poco festeggiato il suo primo anno di attività, torna così ad ospitare i migliori atleti italiani. IL primo giorno sarà dedicato alle qualificazioni, durante il secondo invece andranno in scena le finali di tutte le categorie. Lo Skateboard è davvero uno sport per tutti. Si partirà infatti dalle sfide tra i bambini di età compresa tra gli otto i tredici anni per finire con i master over 35. “Poter ospitare una competizione così importante – spiega William Zanchelli ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Grande attesaskatepark Thediper la seconda e ultima tappa deldispecialità Park.e il 12ci sarà da divertirsi ed emozionarsi, tra musica e acrobazie. The, che ha da poco festeggiato il suo primo anno di attività, torna così ad ospitare i migliori atleti italiani. IL primo giorno sarà dedicato alle qualificazioni, durante il secondo invece andranno in scena le finali di tutte le categorie. Loè davvero uno sport per tutti. Si partirà infatti dalle sfide tra i bambini di età compresa tra gli otto i tredici anni per finire con i master over 35. “Poter ospitare una competizione così importante – spiega William Zanchelli ...

