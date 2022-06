Si cerca Lorenzo Martucci, l’appello del figlio: “Chiediamo la collaborazione di tutti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Da ieri mattina, Martedì 7 Giugno, non si hanno notizie del signor Lorenzo Martucci – 84 anni da Sant’Andrea del Pizzone (Ce). Michele Martucci (figlio del signor Lorenzo Martucci): “Comunico che il mio papà, signor Lorenzo Martucci, dal Comune di Francolise (frazione S. Andrea del Pizzone), ove risiede unitamente alla famiglia, in provincia di Caserta, di anni 84, è scomparso dalla mattina di ieri Martedì 7 Giugno. Le sue ultime notizie risalgono a ieri mattina, allorquando circolava in direzione Nocelleto di Carinola, a bordo della propria autovettura che è una Hunday Getz. Il mio papà è malato di Alzheimer e dunque Chiediamo la gentile collaborazione di tutti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Da ieri mattina, Martedì 7 Giugno, non si hanno notizie del signor– 84 anni da Sant’Andrea del Pizzone (Ce). Micheledel signor): “Comunico che il mio papà, signor, dal Comune di Francolise (frazione S. Andrea del Pizzone), ove risiede unitamente alla famiglia, in provincia di Caserta, di anni 84, è scomparso dalla mattina di ieri Martedì 7 Giugno. Le sue ultime notizie risalgono a ieri mattina, allorquando circolava in direzione Nocelleto di Carinola, a bordo della propria autovettura che è una Hunday Getz. Il mio papà è malato di Alzheimer e dunquela gentiledi...

