Sergio Oliveira-Roma, affare in stallo. Si muove anche il Napoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) José Mourinho chiede alla Roma il riscatto di Sergio Oliveira dal Porto, tuttavia la trattativa non è semplice e spunta anche il Napoli: le ultime sul centrocampista. In casa Roma sono giorni di riflessione su come agire in sede di calciomercato, partendo dai giocatori che compongono in questo momento il gruppo a disposizione di José Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) José Mourinho chiede allail riscatto didal Porto, tuttavia la trattativa non è semplice e spuntail: le ultime sul centrocampista. In casasono giorni di riflessione su come agire in sede di calciomercato, partendo dai giocatori che compongono in questo momento il gruppo a disposizione di José Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Thy_76 : L’importanza di Sergio Oliveira è in queste immagini. - Thy_76 : @OfficialASRoma L’importanza di Sergio oliveira è tutta in questo filmato. Bellissimo. - il_vito93 : @GDardanelli Io mi sono visto le Skills su YouTube !! Somiglia un po’ a Sergio Oliveira - RAttivo : @Alessandroad05 Mmm Cristante Sergio Oliveira non sono però una coppia. Ne prenderei uno di movimento poi che Oliveira - sostenibile_2 : RT @DiscordMercato: ????• Sérgio #Oliveira sembra destinato a lasciare la capitale, preferisce tornare in patria per motivi personali. La tr… -