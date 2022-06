"Secondo tempo", venerdì a Cosenza la presentazione del libro di Vittorio Scarpelli (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Secondo tempo " Il calciatore incastrato" (Talos edizioni " Collana Polis) è il primo libro del giornalista di "Gazzetta del Sud", Vittorio Scarpelli , scritto durante la fase di convalescenza post -... Leggi su quicosenza (Di mercoledì 8 giugno 2022) "" Il calciatore incastrato" (Talos edizioni " Collana Polis) è il primodel giornalista di "Gazzetta del Sud",, scritto durante la fase di convalescenza post -...

Advertising

capuanogio : ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio… - Azzurri : ??? #Mancini: 'Sono stati migliori di noi. Nel primo tempo siamo stati in partita, nel secondo abbiamo fatto troppo… - Azzurri : #Finalissima ?? Inizia il secondo tempo! Forza #Azzurri! Esce Giorgio #Chiellini: 117 presenze in azzurro ????????… - gimmigio : ore africano Oba Oba Martins che vede quella palla e in quella frazione di secondo non pensa a niente e a nessuno e… - Dario5_3 : RT @InstantGamingIT: Minecraft RTS, un gioco strategico in tempo reale, potrebbe essere presentato durante il prossimo Xbox showcase, secon… -