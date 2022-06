Scuola: Bianchi, 'salario minimo? Aperto rinnovo contrattuale, porci tema riqualificazione ' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Ho molto rispetto dei sindacati, il governo e il Parlamento devono intervenire, ma lasciando sempre uno spazio e un margine ai sindacati. Ma non c'è dubbio: dobbiamo porci tutti il tema di una riqualificazione anche delle retribuzioni dei nostri insegnanti, ma è un tema da affrontare in tutta la sua dimensione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a SkyTg24. "Abbiamo quasi 1,5 milioni di personale della Scuola, quindi quando si interviene su questo ha un peso a livello nazionale molto alto. Ma non c'è dubbio - ha spiegato Bianchi - che oggi abbiamo non solo l'insegnante, ma un insegnante che svolge funzioni fondamentali per una Scuola innovativa, che fa sperimentazioni, c'è un tema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Ho molto rispetto dei sindacati, il governo e il Parlamento devono intervenire, ma lasciando sempre uno spazio e un margine ai sindacati. Ma non c'è dubbio: dobbiamotutti ildi unaanche delle retribuzioni dei nostri insegnanti, ma è unda affrontare in tutta la sua dimensione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizioa SkyTg24. "Abbiamo quasi 1,5 milioni di personale della, quindi quando si interviene su questo ha un peso a livello nazionale molto alto. Ma non c'è dubbio - ha spiegato- che oggi abbiamo non solo l'insegnante, ma un insegnante che svolge funzioni fondamentali per unainnovativa, che fa sperimentazioni, c'è undi ...

