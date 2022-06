Scuola: Bianchi, 'ritorno a una nuova normalità, a nuova vita con scuola al centro' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Ora per la scuola italiana non si tratta di tornare alla normalità: ci sarà una nuova normalità che deve mettere il nostro Paese nella condizione di pensare che la scuola è centrale, che i nostri insegnanti sono fondamentali per la vita del Paese, un Paese che non può abbandonare più nessuno. Si torna a una nuova vita collettiva in cui la scuola deve essere al centro". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Ora per laitaliana non si tratta di tornare alla: ci sarà unache deve mettere il nostro Paese nella condizione di pensare che laè centrale, che i nostri insegnanti sono fondamentali per ladel Paese, un Paese che non può abbandonare più nessuno. Si torna a unacollettiva in cui ladeve essere al". Così il ministro dell'Istruzione Patrizioa SkyTg24.

