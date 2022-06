Sciopero voli low cost, la denuncia del pilota Ryanair: “Sei voli al giorno con turni di 13 ore. La compagnia non ci fornisce né cibo, né acqua” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “A volte arriviamo a fare turni fino a 13 ore senza un minuto di pausa. Così capita di dover mangiare mentre siamo in volo tra una salita e un atterraggio”. Federico (nome di fantasia) è uno dei comandanti di volo della Ryanair che oggi 8 giugno ha aderito allo Sciopero nazionale indetto dalla Filt Cgil e dalla Uiltrasporti. Una protesta di quattro ore alla quale ha aderito il “90% dei lavoratori” secondo i sindacati. “La questione principale è quella dei ritmi di lavoro e della fatica – racconta il pilota al ilfattoquotidiano.it – entriamo in aereo la mattina e non scendiamo fino a quando non completiamo l’ultimo volo. Si va da un minimo di due a un massimo di sei voli al giorno con turni che possono arrivare fino a 14 ore per cinque giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “A volte arriviamo a farefino a 13 ore senza un minuto di pausa. Così capita di dover mangiare mentre siamo in volo tra una salita e un atterraggio”. Federico (nome di fantasia) è uno dei comandanti di volo dellache oggi 8 giugno ha aderito allonazionale indetto dalla Filt Cgil e dalla Uiltrasporti. Una protesta di quattro ore alla quale ha aderito il “90% dei lavoratori” secondo i sindacati. “La questione principale è quella dei ritmi di lavoro e della fatica – racconta ilal ilfattoquotidiano.it – entriamo in aereo la mattina e non scendiamo fino a quando non completiamo l’ultimo volo. Si va da un minimo di due a un massimo di seialconche possono arrivare fino a 14 ore per cinque giorni ...

