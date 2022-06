Sciopero aerei Ryanair, Easyjet e Volotea: voli a rischio oggi (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - Disagi per i viaggiatori oggi, mercoledì 8 giugno, per lo Sciopero aereo indetto da Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea. Piloti e assistenti delle tre compagnie low cost incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14. A proclamare la protesta sono Filt Cgil e Uiltrasporti, “vista l'impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. E rilanciano: "voli a rischio tutta l'estate se non ci ascolteranno". “Tra le questioni aperte - spiegano le organizzazioni sindacali - il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - Disagi per i viaggiatori, mercoledì 8 giugno, per loaereo indetto da, Malta Air,. Piloti e assistenti delle tre compagnie low cost incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14. A proclamare la protesta sono Filt Cgil e Uiltrasporti, “vista l'impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. E rilanciano: "tutta l'estate se non ci ascolteranno". “Tra le questioni aperte - spiegano le organizzazioni sindacali - il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il ...

