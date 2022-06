Scienza, onde gravitazionali cosmologiche per capire il fenomeno del Big Bang (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stato creato un nuovo algoritmo di correzione che permette quasi di raddoppiare la quantita’ di dati raccolti dagli osservatori del mondo, dando cosi’ accesso ad un territorio inesplorato del segnale prodotto dalle onde gravitazionali cosmologiche (CGW) e che ci avvicina al Big Bang. Si tratta di un nuovo studio frutto della collaborazione POLARBEAR, guidato dalla SISSA per la parte relativa all’interpretazione per la Cosmologia e pubblicato su Astrophysical Journal. “Secondo l’attuale comprensione della Cosmologia, subito dopo il Big Bang l’Universo era molto piccolo, denso e caldo. In 10-35 secondi si e’ allungato di un fattore 1030”, ha spiegato Carlo Baccigalupi, coordinatore del gruppo di Astrofisica e Cosmologia della SISSA. “Questo processo, noto come Inflazione, ha prodotto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stato creato un nuovo algoritmo di correzione che permette quasi di raddoppiare la quantita’ di dati raccolti dagli osservatori del mondo, dando cosi’ accesso ad un territorio inesplorato del segnale prodotto dalle(CGW) e che ci avvicina al Big. Si tratta di un nuovo studio frutto della collaborazione POLARBEAR, guidato dalla SISSA per la parte relativa all’interpretazione per la Cosmologia e pubblicato su Astrophysical Journal. “Secondo l’attuale comprensione della Cosmologia, subito dopo il Bigl’Universo era molto piccolo, denso e caldo. In 10-35 secondi si e’ allungato di un fattore 1030”, ha spiegato Carlo Baccigalupi, coordinatore del gruppo di Astrofisica e Cosmologia della SISSA. “Questo processo, noto come Inflazione, ha prodotto ...

Advertising

trararitipi : RT @LucaTraini1: #Cultura #Grecia #Philosophy #Plato #Libro #Libri #Book #Memoria #Amore MA TU,#SOCRATE,CI CREDI? Il #fiume Ilisso e il Pro… - trararitipi : RT @LucaTraini1: #Cultura #Grecia #Philosophy #Plato #Libro #Libri #Book #Memoria #Amore MA TU,#SOCRATE,CI CREDI? Il #fiume Ilisso e il Pro… - trararitipi : RT @LucaTraini1: #Grecia #Roma #Storia #Filosofia #Poesia BAR BAR Ballad of the Roots - trararitipi : RT @trararitipi: #Grecia #Roma #Storia #Filosofia #Poesia BAR BAR Ballad of the Roots - StAy61 : Volete avere un'idea di cosa è veramente la #Scienza e quali i veri scienziati ?! Eccone un esempio (altro che… -