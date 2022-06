Scarlett Johansson star di My Mother's Wedding, opera prima alla regia di Kristin Scott Thomas (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'attrice Kristin Scott Thomas debutterà come regista e la protagonista di My Mother's Wedding sarà Scarlett Johansson. Scarlett Johansson sarà la protagonista di My Mother's Wedding, il primo film diretto dall'attrice Kristin Scott Thomas. Le riprese del progetto sembra siano già in corso, tuttavia la produzione non ha rivelato molti dettagli sulla ttama. Kristin Scott Thomas e John Micklethwait hanno scritto la sceneggiatura di My Mother's Wedding. Nel cast, oltre a Scarlett Johansson, ci saranno anche Sienna Miller, Emily Beecham e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'attricedebutterà come regista e la protagonista di My'ssaràsarà la protagonista di My's, il primo film diretto dall'attrice. Le riprese del progetto sembra siano già in corso, tuttavia la produzione non ha rivelato molti dettagli sulla ttama.e John Micklethwait hanno scritto la sceneggiatura di My's. Nel cast, oltre a, ci saranno anche Sienna Miller, Emily Beecham e ...

