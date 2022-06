Advertising

Tg3web : Un pregiudicato di 32 anni è stato fermato per gli omicidi di due donne omicidi avvenuti a Sarzana, in Liguria, a 2… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sarzana, due delitti e un arrestato che nega di essere il killer: si cerca la pistola degli omicidi [di Marco Lignana Chiar… - repubblica : Sarzana, due delitti e un arrestato che nega di essere il killer: si cerca la pistola degli omicidi [di Marco Ligna… - rep_genova : Sarzana, due delitti e un arrestato che nega di essere il killer: si cerca la pistola degli omicidi [di Marco Ligna… - eccapecca : Omicidi a #Sarzana, la polizia ha arrestato un artigiano di 44 anni: si cercano collegamenti tra i due casi.… -

E soprattutto si cerca di capire se iomicidi siano in qualche modo collegati e portati a termine dalla stessa persona. I militari sono impegnati anche a cercare l'arma con la quale sono stati ...Al momento icasi costituisconodifferenti inchieste ma i punti di contatto sono molti ed ...a Carrara ieri mattina poco dopo le 8 e trattenuto per l'intera giornata nella caserma di, è ...Proseguono le indagini per la morte di Nevila Pjetri, per il cui omicidio è stato arrestato ieri Daniele Bedini, e di Camilla, all'anagrafe Carlo Bertolotti ...Forte allarme in questa zona a cavallo fra Liguria e Toscana, il prefetto convoca un Comitato dell'ordine e sicurezza. Parlano gli amici della donna trans ...