“Sanzioni violate” Travaglio attacca la sinistra per le armi alla Russia

Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio è tra gli ospiti della puntata del 7 giugno di diMartedì, programma tv che va in onda su La7 con la conduzione di Giovanni Floris. Nel corso del dibattito si discute del perché dalla Russia arrivino attacchi così pesanti all'Italia e come mai il nostro Paese è così preso di mira dalle forze politiche di Mosca dopo l'invasione in Ucraina: "I russi - spiega Travaglio - erano ben abituati. Ai tempi dei governi Berlusconi in Italia eravamo il paese non solo più amico, eravamo proprio le cheerleader di Vladimir Putin, anche a livelli ridicoli. Non dimentichiamo che dopo la presa della Crimea, i governi Renzi e Gentiloni hanno continuato a fornire armi alla Russia violando le Sanzioni. Erano ben abituati ...

