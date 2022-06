San Vitaliano: prima edizione del concorso Green economy, arte e creatività (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Vitaliano (Na) – A chiusura di un anno scolastico movimentato ma ricco di energie e proposte interessanti, si è svolta Lunedì 6 giugno, alle 17:00, la cerimonia di Premiazione della prima edizione del concorso “Green economy, arte e creatività”, dedicato agli studenti dei Licei Artistici della Campania. Ad ospitare la manifestazione la sala conferenze della società Ambiente S.p.A. in San Vitaliano, via ponte delle Tavole, parte della Holding Greenenergy, che ha voluto e sostenuto il progetto nella persona del Sig. Dino Bruscino e di tutta la famiglia Bruscino. arte e creatività si coniugano, infatti, sempre più spesso con il concetto di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan(Na) – A chiusura di un anno scolastico movimentato ma ricco di energie e proposte interessanti, si è svolta Lunedì 6 giugno, alle 17:00, la cerimonia di Premiazione delladel”, dedicato agli studenti dei Licei Artistici della Campania. Ad ospitare la manifestazione la sala conferenze della società Ambiente S.p.A. in San, via ponte delle Tavole, pdella Holdingenergy, che ha voluto e sostenuto il progetto nella persona del Sig. Dino Bruscino e di tutta la famiglia Bruscino.si coniugano, infatti, sempre più spesso con il concetto di ...

