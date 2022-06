San Pietro al Tanagro, “Concorso di idee”: 12 iniziative ammesse alla fase successiva (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Pietro al Tanagro (Sa) – Si è conclusa l’istruttoria delle domande ammissibili al “Concorso di idee”, emanato nell’ambito del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo delle aree interne” per giovani interessati a concretizzare la propria idea di micro impresa profit e no profit. Molteplici, creative, innovative e qualificate le proposte pervenute dall’intera Provincia di Salerno per le quali vi è stato un supplemento di istruttoria da parte della commissione di valutazione. Sono 12 le iniziative ammesse alla fase successiva inerente all’affiancamento e all’accelerazione per la redazione del piano di impresa e la candidatura a strumenti e opportunità adeguate per il loro avvio e per il rilancio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanal(Sa) – Si è conclusa l’istruttoria delle domande ammissibili al “di”, emanato nell’ambito del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo delle aree interne” per giovani interessati a concretizzare la propria idea di micro impresa profit e no profit. Molteplici, creative, innovative e qualificate le proposte pervenute dall’intera Provincia di Salerno per le quali vi è stato un supplemento di istruttoria da parte della commissione di valutazione. Sono 12 leinerente all’affiancamento e all’accelerazione per la redazione del piano di impresa e la candidatura a strumenti e opportunità adeguate per il loro avvio e per il rilancio ...

