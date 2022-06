Sampdoria | chiesto al Cagliari il gioiellino Tramoni | la situazione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Non solo movimenti in uscita: lasta iniziando a valutare anche le mosse future, con un occhio di riguardo sui calciatori giovani....

Advertising

GiElleDiElle : @Blucerchiando “Inter – Sampdoria 3-4 del 1997 è stata indimenticabile. Roberto Mancini è stato talmente grande che… - CalcioNews24 : Il #Pisa non molla #Torregrossa ?? -

ClubDoria46.it

Calciomercato, anche i doriani sulle tracce di Gnonto: il talentino azzurro ha conquistato tutti e ... In Serie A, oltre al Sassuolo che hale prime informazioni, si ...... capace di scatenare una vera e propria asta: in Serie A lo vogliono Bologna,, Sassuolo e ... Conte haBastoni e Paratici è al lavoro per accontentarlo, l' Inter tratta con il Tottenham ... Calciomercato Sampdoria, Di Marzio: Faggiano su Gnonto Prove di nuova Sampdoria. I blucerchiati ... I movimenti di mercato verranno concordati per quanto possibile insieme, interpellando il mister e chiedendo il suo parere. DOPPIO DS – Una delle ...Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, si è messo in lista per Willy Gnonto: le ultime sui sondaggi effettuati La lista dei club interessati a Willy Gnonto si è arricchita dopo l’ottima ...