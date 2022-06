Salvini: “Stadio? Se Milano non vuole, tutti a Sesto” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Se Milano non vuole il nuovo Stadio, andremo tutti a Sesto San Giovanni“. Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, che ha incalzato il sindaco Sala in punto stampa davanti a Palazzo Pirelli, dedicato ai referendum sulla giustizia. “Da milanese, da milanista e da sportivo“, ha aggiunto, “il fatto che il Comune di Milano dopo anni di chiacchiere, di burocrazia, di permessi e di polemiche non sia ancora riuscito ad autorizzare la costruzione di uno Stadio nuovo moderno ed efficiente e che le prossime partite ce le andremo a vedere a Sesto San Giovanni è qualcosa che mi fa pensare”. E aggiunge: “Se il sindaco di Milano Giuseppe Sala facesse qualche battuta in meno e facesse qualche delibera importante in più non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Senonil nuovo, andremoSan Giovanni“. Lo ha detto il leader leghista, Matteo, che ha incalzato il sindaco Sala in punto stampa davanti a Palazzo Pirelli, dedicato ai referendum sulla giustizia. “Da milanese, da milanista e da sportivo“, ha aggiunto, “il fatto che il Comune didopo anni di chiacchiere, di burocrazia, di permessi e di polemiche non sia ancora riuscito ad autorizzare la costruzione di unonuovo moderno ed efficiente e che le prossime partite ce le andremo a vedere aSan Giovanni è qualcosa che mi fa pensare”. E aggiunge: “Se il sindaco diGiuseppe Sala facesse qualche battuta in meno e facesse qualche delibera importante in più non ...

