Salario minimo, Nisini: “Non è bandierina politica e soluzione a tutti i mali” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il Salario minimo non può essere una bandierina politica da sventolare all’occorrenza, né tantomeno la soluzione a tutti i mali. Serve ridurre il cuneo, innalzare i salari e non fare politiche al ribasso che rischiano di compromettere ulteriormente la situazione”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Tiziana Nisini (Lega), sottosegretaria al Lavoro, sul Salario minimo. Secondo Nisini “dobbiamo rafforzare la contrattazione collettiva così come chiede l’Europa. La direttiva è chiara, nei paesi come il nostro dove la contrattazione ha percentuali bel oltre l’80% va rafforzata e non demolita. Non tutti l’hanno letta o capita”. “Serve inoltre eliminare quei contratti -continua- ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilnon può essere unada sventolare all’occorrenza, né tantomeno la. Serve ridurre il cuneo, innalzare i salari e non fare politiche al ribasso che rischiano di compromettere ulteriormente la situazione”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Tiziana(Lega), sottosegretaria al Lavoro, sul. Secondo“dobbiamo rafforzare la contrattazione collettiva così come chiede l’Europa. La direttiva è chiara, nei paesi come il nostro dove la contrattazione ha percentuali bel oltre l’80% va rafforzata e non demolita. Nonl’hanno letta o capita”. “Serve inoltre eliminare quei contratti -continua- ...

