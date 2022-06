Salario minimo, Landini: "Direttiva Ue importante. Ora aumentiamo salari sostenendo i ccnl" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giugno 2022 "La Direttiva europea è importante perché dice che in Europa c'è un problema di salari da tutelare. Il problema adesso è recepirla in modo intelligente nel nostro Paese. L'Italia è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giugno 2022 "Laeuropea èperché dice che in Europa c'è un problema dida tutelare. Il problema adesso è recepirla in modo intelligente nel nostro Paese. L'Italia è ...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - aldotorchiaro : Magnifici #M5S che si stracciano le vesti per il salario minimo: 'Incredibile che non ci sia ancora'. Incredibile è… - beppe_grillo : L’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul #salariominimo è un fatto importante. E' ora di adottare una legge sul sal… - Michelaarancino : RT @nelsottobosco: 'siete stronzi a chiedere il salario minimo perché le aziende non possono permetterselo' ok moriremo di fame per non dar… - InfinitoIsacco : RT @Zziagenio78: SALARIO MINIMO PAESI EUROPEI: ????: 12,38 €/ora ???? : 12 €/ora ???? : 10,15 €/ora ????: 10,14 €/ora ????: 10,10 €/ora ????: 9,66 €/o… -