Salario minimo, il presidente di Confindustria Bonomi apre: "Ok per i lavoratori più fragili". Orlando: "Intervento entro l'estate"

Si può arrivare entro l'estate a un intervento "sul lavoro povero", primo tassello di una risposta articolata per alzare i salari, da sviluppare poi con un'azione "sistematica sulla contrattazione" e un taglio del cuneo fiscale "su base pluriennale". È la strategia che il ministro del Lavoro Andrea Orlando illustra oggi in un'intervista a La Repubblica. "Nell'immediato, vogliamo dare fiato ai salari più bassi con un intervento sul lavoro povero. Poi un'azione sistematica sulla contrattazione che garantisca un rinnovo tempestivo dei contratti e meccanismi che tengano conto, senza automatismi, dell'inflazione. E infine un intervento pluriennale di taglio delle tasse sul lavoro, a partire dalla prossima manovra. Questi tre livelli si tengono insieme, non vanno contrapposti come fa ..."

