Salario minimo | Fornaro | ' fare presto | rischio bomba sociale'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Dopo l'approvazione della direttiva europea sul Salario minimo non ci sono più scuse. Ora l'Italia lo deve approvare il prima possibile. Siamo il paese europeo che ha un problema enorme per le retribuzioni basse dei lavoratori e delle lavoratrici". Così il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro. "Se a questo aggiungiamo che i salari degli italiani non crescono da decenni, la miriade di contratti a termine, il lavoro povero, la precarietà e il lavoro nero rischiamo una vera e propria bomba sociale. bomba sociale che si può disinnescare solamente con una politica dei redditi a protezione del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni". "La direttiva - prosegue - va verso una Europa sociale da tutti ...

