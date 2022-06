Rutelli “L'Italia non perda il treno del Recovery Fund” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo volume è racchiusa la camminata di una vita, tenendo conto che la mia è una famiglia romana da appena centoventi anni, mentre i miei bisnonni erano palermitani”. Lo ha affermato Francesco Rutelli, presidente di Anica, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, in merito al suo ultimo libro “Roma, camminando” (editori Laterza).“Questa – prosegue l'ex ministro della Cultura – è una camminata non frettolosa, non distratta, e permette a chi viene a Roma di scoprire qualcosa che noi continuamente vediamo. Roma va vista camminando lentamente per accorgersi quanto la città sia accogliente e di tutti: basti pensare che la maggior parte degli imperatori o papi non erano romani, erano veneti, lombardi, campani, catalani, francesi”. Rutelli ha raccontato quanto affascinante può essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo volume è racchiusa la camminata di una vita, tenendo conto che la mia è una famiglia romana da appena centoventi anni, mentre i miei bisnonni erano palermitani”. Lo ha affermato Francesco, presidente di Anica, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, in merito al suo ultimo libro “Roma, camminando” (editori Laterza).“Questa – prosegue l'ex ministro della Cultura – è una camminata non frettolosa, non distratta, e permette a chi viene a Roma di scoprire qualcosa che noi continuamente vediamo. Roma va vista camminando lentamente per accorgersi quanto la città sia accogliente e di tutti: basti pensare che la maggior parte degli imperatori o papi non erano romani, erano veneti, lombardi, campani, catalani, francesi”.ha raccontato quanto affascinante può essere ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Rutelli “L’Italia non perda il treno del Recovery Fund” -… - Tele_Nicosia : Rutelli “L’Italia non perda il treno del Recovery Fund” - blogsicilia : #notizie #sicilia Rutelli “L’Italia non perda il treno del Recovery Fund” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rutelli “L’Italia non perda il treno del Recovery Fund” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Rutelli “L’Italia non perda il treno del Recovery Fund” - -