Russia, rinviata l'annuale 'Linea diretta' con Putin: è la prima volta in 18 anni (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – E' la prima volta in 18 anni che viene rinviata l'annuale Linea diretta con Vladimir Putin, la maratona telefonica con la quale il presidente russo risponde alle domande dei cittadini comuni. Lo sottolinea il Moscow Times, dopo che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato oggi che la data dell'evento "non è stata ancora fissata". In precedenza il governo russo aveva annunciato che la Linea diretta si sarebbe tenuta nell'ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo del 15-18 giugno. Moscow Times ricorda che un altro regolare evento presidenziale, il discorso di Putin all'Assemblea federale russa, è stato rinviato in aprile senza che da allora fosse fissata una nuova data. L'articolo proviene da Italia Sera.

