Rugby, Italia femminile, Di Giandomenico: "Grande entusiasmo verso la Coppa del Mondo" (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Credo che il gruppo condivida un Grande entusiasmo nel cominciare la preparazione in vista della Coppa del Mondo. In occasione del primo raduno sarà importante valutare le esigenze individuali, sincerarsi innanzi tutto che ci sia un buon recupero di energie fisiche e mentali, a conclusione di una lunga stagione sportiva". Così il coach Andrea Di Giandomenico, alla guida della Nazionale Italiana di Rugby femminile, in vista del confronto con il Canada. Test match assolutamente interessante tra le azzurre e le nordamericane, anche in ottica World Cup. Raduno programmato al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, di scena sino al 19 giugno, al termine del quale Di Giandomenico stesso valuterà nella pratica i valori delle sue ...

