Rugby femminile | le convocate dell’Italia per il raduno di Roma

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Trenta atlete sono stateper ildella Nazionale italiana di, in programma al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dida giovedì 16 a domenica 19 giugno: confermato il gruppo che ha giocato il Sei Nazioni 2022, al quale si aggiungono Micol Cavina, Sofia Rolfi e Giada Franco, con quest’ultima che ha recuperato dall’infortunio che non le ha consentito di partecipare al torneo. La preparazione culminerà con il Test Match con il Canada del 24 luglio allo Starlight Stadium di Langford, per poi virare sulla Coppa del Mondo prevista per il prossimo autunno in Nuova Zelanda. Queste le avversarienegli incontri della prima fase a gironi: USA il 9 ottobre, Canada il 16 ottobre e Giappone il 23 ottobre. Così al sito federale il capo ...

"Per noi questo 2022 è importantissimo - sottolinea Orazio D'Arrò, presidente della FIRL ...