Roma, Summer Camp Atlantia4Ukraine: il servizio per tutte le mamme e i bambini rifugiati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Atlantia4Ukraine from Atlantia on Vimeo. Tutto pronto per la presentazione in Campidoglio, il 10 giugno, del primo “Summer Camp” dedicato alle mamme e ai bambini ucraini rifugiati a Roma. L’evento durerà tutta l’estate e offrirà questo servizio a circa 2000 persone nella splendida cornice di Villa Fassini. Il progetto è realizzato dall’associazione Atlantia insieme ai partner del terzo settore come Caritas nazionale, Sant’Egidio, Save The Children e Sport Senza Frontiere Onlus. Oltre al Comune della Capitale, collaboreranno anche il MAE, la Protezione Civile e l’Ambasciata Ucraina. L’associazione Atlantia ha lanciato il progetto ‘Atlantia4Ukraine’ Tantissime attività ricreative e divertimento: il programma “Credo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022)from Atlantia on Vimeo. Tutto pronto per la presentazione inidoglio, il 10 giugno, del primo “” dedicato allee aiucraini. L’evento durerà tutta l’estate e offrirà questoa circa 2000 persone nella splendida cornice di Villa Fassini. Il progetto è realizzato dall’associazione Atlantia insieme ai partner del terzo settore come Caritas nazionale, Sant’Egidio, Save The Children e Sport Senza Frontiere Onlus. Oltre al Comune della Capitale, collaboreranno anche il MAE, la Protezione Civile e l’Ambasciata Ucraina. L’associazione Atlantia ha lanciato il progetto ‘’ Tantissime attività ricreative e divertimento: il programma “Credo ...

Advertising

Luce_news : Roma, Summer Camp Atlantia4Ukraine: il servizio per tutte le mamme e i bambini rifugiati - Roberto55979047 : RT @lux7even: RAGA HO SCOPERTO CHE MIO PADRE MI COMPRERÀ I BIGLIETTI PER UNA DELLE DUE DATE DI ROMA DEL SUMMER TOUR DI AKA??????!!! STO PIANGE… - lux7even : RAGA HO SCOPERTO CHE MIO PADRE MI COMPRERÀ I BIGLIETTI PER UNA DELLE DUE DATE DI ROMA DEL SUMMER TOUR DI AKA??????!!!… - CinecittaSM : Prima destinazione dei nostri Summer Days? Andiamo a Roma antica con il Cinebimbicittà. Domenica una visita animat… - TuttoSuRoma : RT @culture_roma: Dopo 4 anni i #Moderat tornano a suonare sotto il cielo della Capitale, il 10 giugno, h 21, all'Auditorium! Sarà il super… -