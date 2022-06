Roma, non solo Celik e Solbakken: si lavora per un altro innesto (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Roma è scatenata sul mercato, infatti come riporta il Messaggero in prima pagina, i giallorossi avrebbero individuato un altro rinforzo per la propria rosa in vista della prossima stagione, dopo aver preso Matic dal Manchester United. Il nome che nelle ultime ore sarebbe tornato d’attualita è quello del centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, che dopo una stagione positiva condita da 36 presenze e 4 gol, e la prima convocazione in nazionale, è sul taccuino di molti club di Serie A e non solo. Il club emiliano però chiede una cifra molto alta per la dirigenza giallorossa: si parla di 35 milioni di euro. Frattesi Sassuolo Roma Per quanto riguarda la situazione legata al trequartista norvegese Solbakken e il terzino del Lille Celik, sempre secondo il quotidiano, il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Laè scatenata sul mercato, infatti come riporta il Messaggero in prima pagina, i giallorossi avrebbero individuato unrinforzo per la propria rosa in vista della prossima stagione, dopo aver preso Matic dal Manchester United. Il nome che nelle ultime ore sarebbe tornato d’attualita è quello del centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, che dopo una stagione positiva condita da 36 presenze e 4 gol, e la prima convocazione in nazionale, è sul taccuino di molti club di Serie A e non. Il club emiliano però chiede una cifra molto alta per la dirigenza giallorossa: si parla di 35 milioni di euro. Frattesi SassuoloPer quanto riguarda la situazione legata al trequartista norvegesee il terzino del Lille, sempre secondo il quotidiano, il ...

