Roma, Gazzetta: "Mercato di livello per Mou, occhio alle occasioni" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, Gazzetta- Come si evince dalla Gazzetta, la Roma ad oggi è davvero in pole sul Mercato per diversi giocatori, per fare una squadra di livello alto. La vittoria in Europa ha fatto davvero alzare la testa alla squadra capitolina. Che con la proprietà adesso vuole davvero alzare il tiro per la prossima stagione lavorando in maniera duttile e organizzata. Le richieste di Mou sono davvero congrue al progetto e verrà accontentato su diversi punti in cui oggi la rosa è davvero carente. Da tenere davvero d'occhio le occasioni che possano davvero presentarsi sul Mercato, che la Roma non vorrà farsi scappare. Il Mercato dei giallorossi sembra essere particolarmente attivo.

