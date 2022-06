Roma | all’Auditorium la presentazione del libro della giornalista Valeria Fatone

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 giugno 2022)– Anche il matrimonio può diventare un lavoro a tempo pieno. Ma con un pizzico d’ironia – e di filosofia – non c’è ostacolo che non possa essere superato insieme. Ne è convinta la, autrice delnzo “Il matrimonio, un lavoro come un altro”. Il, edito dalla casa editrice Albatros, sarà presentato oggi, mercoledì 8 giugno, alla libreria “Notebook” dell’Auditorium ParcoMusica, in via Pietro de Coubertin 10, a partire dalle ore 18. IlLa copertina delIlnzo racconta la relazione appassionata fra una giovane donna in carriera e un professionista, sposato, di vent’anni più grande di lei. La storia è un pretesto per compiere un viaggio nei rapporti sentimentali ...