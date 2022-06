Rissa furibonda: stacca a morsi il dito dell'avversario, poi lo mangia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una feroce scazzottata, finita malissimo. Notte di fuoco su una spiaggia riminese, dove si è scatenata una Rissa improvvisa tra quattro persone con un cittadino di origine nigeriana che, dopo aver strappato a morsi un dito al rivale, lo ha... Leggi su today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una feroce scazzottata, finita malissimo. Notte di fuoco su una spiaggia riminese, dove si è scatenata unaimprovvisa tra quattro persone con un cittadino di origine nigeriana che, dopo aver strappato aunal rivale, lo ha...

