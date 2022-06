Rinnovo o cessione per Meret? Il Napoli ha preso una decisione: le ultime (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rimane ancora molta incertezza in merito alla situazione portieri in casa Napoli. C’è dubbio infatti sia relativamente al futuro di David Ospina che su quello di Alex Meret, con il contratto del primo in scadenza a fine mese e quello del secondo in scadenza nell’estate prossima. In questo momento, l’unica cosa che sembra certa è che uno dei due lascerà: Meret infatti ha posto come condizione per il suo Rinnovo che gli venga concessa la garanzia di avere maggiore spazio che, evidentemente, non gli può essere data in caso di permanenza di Ospina, portiere che negli ultimi anni gli ha rosicchiato sempre più spazio. Foto: Getty Images- Alex Meret Nessun contatto per Meret: possibilità Rinnovo più concreta La permanenza di Meret, dunque, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rimane ancora molta incertezza in merito alla situazione portieri in casa. C’è dubbio infatti sia relativamente al futuro di David Ospina che su quello di Alex, con il contratto del primo in scadenza a fine mese e quello del secondo in scadenza nell’estate prossima. In questo momento, l’unica cosa che sembra certa è che uno dei due lascerà:infatti ha posto come condizione per il suoche gli venga concessa la garanzia di avere maggiore spazio che, evidentemente, non gli può essere data in caso di permanenza di Ospina, portiere che negli ultimi anni gli ha rosicchiato sempre più spazio. Foto: Getty Images- AlexNessun contatto per: possibilitàpiù concreta La permanenza di, dunque, ...

