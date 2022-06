Rider, il Comune di Milano: un albo, spazi di sosta e toilette per i lavoratori in sella (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chi porta a casa dei milanesi colazioni e spuntini, pranzi e cene, pedalando su due ruote di inverno e d'estate, sotto pioggia e solleone, ha diritto a un luogo dove riposare, a un bagno pubblico e a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chi porta a casa dei milanesi colazioni e spuntini, pranzi e cene, pedalando su due ruote di inverno e d'estate, sotto pioggia e solleone, ha diritto a un luogo dove riposare, a un bagno pubblico e a ...

