Ricercatori Neuromed scoprono nuovo meccanismo implicato in trasmissione dolore (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Scoperto l’effetto analgesico di una molecola naturalmente presente nell’organismo e che potrebbe spiegare le differenze che due diversi individui possono avere nella sensibilità al dolore. È il risultato di una ricerca condotta dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) e pubblicata sulla rivista ‘Frontiers in Molecular Neuroscience’. Secondo lo studio, condotto su modelli animali, l’acido cinnabarinico, un prodotto del metabolismo del triptofano che si forma a seguito di una serie di reazioni chimiche complessivamente note come “via delle chinurenine”, riuscirebbe a sopprimere il dolore agendo su specifici recettori delle cellule nervose, gli mGlu4. “I nostri esperimenti – dice Serena Notartomaso, prima autrice del lavoro – hanno mostrato che piccole quantità di acido cinnabarinico ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Scoperto l’effetto analgesico di una molecola naturalmente presente nell’organismo e che potrebbe spiegare le differenze che due diversi individui possono avere nella sensibilità al. È il risultato di una ricerca condotta dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccsdi Pozzilli (Is) e pubblicata sulla rivista ‘Frontiers in Molecular Neuroscience’. Secondo lo studio, condotto su modelli animali, l’acido cinnabarinico, un prodotto del metabolismo del triptofano che si forma a seguito di una serie di reazioni chimiche complessivamente note come “via delle chinurenine”, riuscirebbe a sopprimere ilagendo su specifici recettori delle cellule nervose, gli mGlu4. “I nostri esperimenti – dice Serena Notartomaso, prima autrice del lavoro – hanno mostrato che piccole quantità di acido cinnabarinico ...

Advertising

italiaserait : Ricercatori Neuromed scoprono nuovo meccanismo implicato in trasmissione dolore - lifestyleblogit : Ricercatori Neuromed scoprono nuovo meccanismo implicato in trasmissione dolore - - TV7Benevento : Ricercatori Neuromed scoprono nuovo meccanismo implicato in trasmissione dolore - - LocalPage3 : Ricercatori Neuromed scoprono nuovo meccanismo implicato in trasmissione dolore - NeuromedIRCCS : I ricercatori del Neuromed studiano l’acido cinnabarinico che, secondo lo studio pubblicato, riuscirebbe a sopprime… -